Ankara Keçisi ve Tiftik Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

Ankara Üniversitesi bünyesinde Ankara keçisi ve tiftik konusunda araştırmaların yapılacağı Ankara Keçisi ve Tiftik Uygulama ve Araştırma Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Üniversitelerimiz Türkiye’nin bölgesel kalkınmasına, sanayisine, ziraatına ve hayvancılığına çok önemli katkılarda bulunuyor” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre Ankara Üniversitesi bünyesinde "Ankara Keçisi ve Tiftik Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, beraberindeki heyetle Ankara’nın Güdül ilçesinde kurulan araştırma merkezinin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Özvar, Ankara’nın Güdül ilçesinin tarih boyunca Ankara keçisi ve tiftiği ile meşhur olduğuna dikkati çekerek, “Tarih boyunca Ankara dendiğinde belki akla ilk gelen ürün, ilk gelen sektör tiftik ve Ankara keçisi olmuştur. Zaman içerisinde bu yörenin en önemli geçim kaynağı, sanayi devriminin de bilhassa etkileri ile bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek azalmaya başladı fakat yine de bölgemizde Güdül ve civarında pek çok çiftçimiz Ankara keçisi yetiştirmeye devam etmektedir. Biz Yükseköğretim Kurulu olarak Ankara Üniversitesi bünyesinde gerek Ankara keçisinin yetiştirilmesi, gerekse tiftiğin işlenmesi ve giderek bir ticari ürün haline gelmesini bilimsel yöntemlerle ele alarak, bölgenin, ilçelerin ve ilimizin iktisadi kalkınmasına daha büyük katkı vermek adına böylesi güzel bir merkezin açılması konusunda irade ortaya koymuş olduk” dedi.

“Her türlü üretim artışına yardımcı olacak uygulamaları hayata geçirecektir”

Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan Ankara Keçisi ve Tiftik Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında bilgi veren Özvar, şunları kaydetti:

“Bu merkez öncelikle bölgemizle Ankara keçisi yetiştiriciliğine ve ondan elde edilen yünün işlenmesine dair her türlü bilimsel araştırmaları yerine getirecek ve bu araştırmayla kalmayacak. Aynı zamanda örnek uygulamalar ile bu ürün, yani yün hammadde aşamasından mamul ürün haline gelebilecek, her türlü üretim artışına yardımcı olacak uygulamaları hayata geçirecektir. Üniversitelerin en önemli işlevlerinden bir tanesi bölgesel kalkınmaya katkı vermesidir. Ankara Üniversitemiz, bilhassa Ankara ilinde ve ilçelerinde bunu açmış olduğu meslek yüksekokulları ve merkezleriyle yerine getirmektedir.”

Konuşmaların ardından YÖK Başkanı Özvar, Rektör Ünüvar ve Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, hayvan yetiştiricilerinin giydiği kepenekleri giyerek fotoğraf çektirdi. Ardından katılımcılar tarafından kurdele kesilerek merkezin açılışı yapıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, açılışın ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ayaş Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama İstasyonu’nu ziyaret etti. Özvar, Ziraat Fakültesi’ne ait domates tarlasına giderek, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve beraberindeki heyetle birlikte domates topladı.

“Bu belki gördüğümüz en önemli güzelliklerden”

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ayaş Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama İstasyonu’nu ziyaretinde çalışanlar ve öğrenciler tarafından yetiştirilen bahçe bitkilerini incelediklerini ifade eden Özvar, “Şu sıralar tam bu mevsimde Ayaş’ta domates elde ediliyor. Biz de bahçeye gelerek burada hibrit olmayan, tamamen orijinal yerli domateslerin üniversitemiz tarafından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi çalışanlarınca nasıl yetiştirildiğini burada müşahede ettik ve fevkalade şahit olduğumuz güzellikler var. Bu güzelliklerin başında bir sefer tamamen tabiatla uyumlu, enerji tasarrufu olan, suyu sağlıklı ve ilaçlamadan ziyade yine tabi olarak böcekler, faydalı böcekler ile tarlaların, bahçelerin korunduğuna ve bitkilerin yetiştirildiğine şahit olduk. Bu belki gördüğümüz en önemli güzelliklerden” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin gelişmesine elimizden gelen en fazla katkıyı vermeye çalışıyoruz”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, üniversitelerin Türkiye’nin bölgesel kalkınmasına, sanayisine, ziraatına ve hayvancılığına önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, “İlgili bakanlıklarla beraber bizler Yükseköğretim Kurulu ve kurumları olarak ülkemizin gelişmesine elimizden gelen en fazla katkıyı vermeye çalışıyoruz. Bu katkı sadece nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesiyle değil aynı zamanda uygulamada. Çalışan araştırmacıların da yetiştirilmesine mümkün olduğu kadar katkı vermeyi sağlıyoruz. Bu bakımdan inşallah önümüzdeki dönemde çok daha güzel sonuçların elde edileceğini buradan sizlerle paylaşmak isterim” dedi.