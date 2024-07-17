Ankara-Konya karayolu sağanak nedeniyle ulaşıma kapandı

Ankara-Konya karayolu Bala kavşağı yol ayrımı, sağanak sonrası oluşan taşkın nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Ankara-Konya karayolu sağanak nedeniyle ulaşıma kapandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ankara-Konya karayolu Bala kavşağı yol ayrımı, sağanak sonrası oluşan taşkın nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Ankara’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, bazı noktalarda ulaşımın aksamasına neden oldu. Ankara-Konya karayolu Bala kavşağı Ankara istikametinde sağanağın etkisiyle taşkın yaşandı. Taşkının ardından kapanan yol nedeniyle uzun araç trafiği oluştu. Suyun tahliyesi için bölgeye gelen Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yol tekrar kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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