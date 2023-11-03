Ankara Koru Hastanesi JCI akreditasyon belgesi aldı

Ankara Koru Hastanesi, sağlık hizmetlerinde dünya standartlarını sağlayan kurumlara verilen Joint Commission International (JCI) belgesi aldı.

Uluslararası sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilen JCI akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan Ankara Koru Hastanesi, 6 ay sürdürdüğü hummalı çalışmaların ardından yaklaşık binin üzerinde kriteri başarıyla tamamlayarak, belgeyi almaya hak kazandı. Bu çerçevede JCI akreditasyon belgesinin başarıyla alınması sonucu Ankara Koru Hastanesinde tören düzenlendi. Törene, Koru Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri’nin yanı sıra çok sayıda doktor ve hastane personeli katıldı.

“Ankara Koru Hastanesi çok kıymetli olan uluslararası akreditasyon belgesine kavuştu”

Burada Konuşan Koru Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, Koru Sağlık Grubu’nun kalite ile ilgili sürecinin yeni başlamadığını dile getirerek, “Yaklaşık 10 yıl önce ilk sağlık hizmeti sunmaya başladığımızdan bu tarafa temel birkaç prensibimiz vardı ve bu prensipleri kurumsal değerimiz haline getirdik. Bugüne kadar bu yolda birçok başarıya ekip arkadaşlarımızla birlikte imza attık. İlk defa 2017 yılında Türkiye’de ilk defa tanımlanmış SAS (Sağlıkta Akreditasyon Setleri) belgesini ilk alan hastane olarak Türkiye’de bir ilki başardık. O günkü şartlarda elde ettiğimiz bu kalite belgesinin Koru Sağlık Grubunu uluslararası standartlara kavuşmasında yeterli olmayacağını gördüğümüz için o gün başlayan bu yolculuğumuz son bir yıl içerisinde yoğunlaşarak arttı ve Ankara Koru Hastanesi çok kıymetli olan uluslararası akreditasyon belgesine kavuştu. Bu süreç çok kolay olmadı çünkü toplum olarak kalite süreçlerine, standartlara, dünya ile rekabet edecek bir yaklaşım tarzına çok yatkın bir kültürel yapımız olmaması nedeniyle bu süreç birkaç kahramanın yoğun bir mücadelesi ile yürüdü” ifadelerini kullandı.

“Bu yönümüzle Türkiye’de tek, dünyada ise 3 hastaneden biri olmayı hedefliyoruz”

Koru Sağlık Grubu Genel Müdürü Dr. Ali Özön ise ulusal ve uluslararası akreditasyon sistemlerinde çok önemli hedefe ulaştıklarını belirterek, “Dünyadaki az sayıda JCI akredite kuruluşun arasına katılmış durumdayız. Bir yandan hematoloji ve kemik iliği nakillerinde dünyadaki JACIE (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT) akreditasyonuna da aynı anda başvurmuş ve bu süreci de yürütüyoruz. Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Birliği’ne (EBMT) Üyeliğimizin kabul edilmesini takiben JACIE akreditasyonunu da en kısa sürede almayı hedefliyoruz. Bu yönümüzle Türkiye’de hem JCI hem JACIE akreditasyonuna sahip tek hastane olmayı, dünyada ise 3 hastaneden biri olmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.