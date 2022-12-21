Ankara merkezli 2 ilde DHKP/C operasyonu: 5 gözaltı

Terör örgütü DHKP/C’nin sözde gençlik yapılanmalarına yönelik Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uzun soluklu istihbarat ve takip çalışmaları neticesinde DHKP/C terör örgütü içerisinde görev aldıkları bilgilerine ulaşılan şahıslarla ilgili Başsavcılık ile koordineli soruşturma başlatıldı. Devam eden çalışmalarda terör örgütünün sözde KEC ve Gençlik yapılanmalarında faaliyet gösterdikleri ve örgüte eleman kazandırma ile propaganda faaliyetlerinin organizesinde görev aldıkları tespit edilen toplam 6 şüpheliye yönelik Ankara ve İstanbul olmak üzere 2 ilde operasyon yapıldı. Şüphelilere ait Ankara ve İstanbul adreslerinde Özel harekat timlerinin de desteğiyle gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, firari şahsın yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel yayın, doküman ve dijital materyaller ile cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına ve mensuplarınca yazılan mektuplara el konuldu.