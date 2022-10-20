Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon! 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün eylemleri kapsamında 7258 ( futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanun) Sayılı Kanuna Muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları H. F., onun eşi, casino müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla Toplam 2,5 Milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen şüphelilerle ilgili olarak yapılan çalışmalarda; Ankara Merkezli toplam 8 ilde 46 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon yapılmış olup, gözaltı, arama ve el koyma tedbiri uygulandı