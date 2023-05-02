Ankara merkezli 9 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen toplam 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 9 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına operasyon
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen toplam 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatı yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen 5’i görevde, 1’i ihraç ve 8 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi. 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere devam edildiği bildirildi.