Ankara-Nallıhan bölünmüş kara yolunun bir kısmı trafiğe açıldı

Ankara ve Nallıhan’ı birbirine bağlayan D-140 Karayolu’nda yapımı devam eden bölünmüş duble yolun bir kısmı trafiğe açılarak hizmete başladı. Ülke ekonomisine önemli katkılar sunan Çayırhan Termik Santrali ile Çayırhan Kömür İşletmesi gibi sanayi kuruluşlarının da bulunduğu Nallıhan ilçesini Ankara’ya bağlayan; Güney Marmara ve İstanbul’a alternatif ulaşım sağlayan ipek yolu üzerinde bulunan Ankara-Nallıhan güzergahında artan ulaşım talebine cevap verecek bölünmüş duble yolun bir kısmı trafiğe açıldı.

Nallıhan’da bayram yoğunluğu ile artan trafiğe olanak sağlamak amacıyla bölünmüş duble yolun bir kısmı trafiğe açılarak hizmete girdi. Çalışmaların hızla devam ettiği yolda köprünün bir yanı tamamlandı. Ulaşımda tasarrufun yanı sıra turizme de katkı sağlayacak yolun tamamlanmasıyla mevcut yolla 20 dakikada geçilen 23,4 kilometrelik kesim 14 dakikada kat edilecek. Seyahat süresinin 6 dakika kısaltılmasıyla zamandan 5 milyon lira, akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere yıllık 9 milyon lira tasarruf sağlanacak ve çevreye de zarar minimuma inerek egzoz emisyon salınımı yıllık bin 524 ton azaltılacak.