Ankara-Niğde Otobanında kaza3 ölü 1 yaralı

Ankara-Niğde otobanında meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Niğde otobanı Ankara istikameti 135. kilometre Evren mevkiinde gece 02.00 sıralarında meydana gelen kazada Almanya plakalı Mercedes kaza yaptı. Kazada ikisi kadın biri erkek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.