Ankara'nın ardından iki ilde daha spor okulu açılacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay ile birlikte Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı ziyaret etti. Üstündağ, filenin sultanlarının başarılarının ardından özellikle kız çocukları olan ailelerin voleybola ilgisinin yüzde 80 yükseldiğini belirterek, Ankara’da kurulan spor lisesinin ardından iki ilde daha spor okulu kurmak istediklerini söyledi.

Ziyarette konuşan ATO Başkanı Baran, bütün Türkiye’nin filenin sultanlarının başarılarıyla gururlandığını belirterek, adım adım bu başarıya imza atan Türkiye Voleybol Federasyonu’na, oyunculara ve teknik ekibe teşekkür etti. Avrupa Şampiyonası’nda ve Olimpiyat elemelerinde üst üste 22 galibiyet ve 3 kupa elde eden filenin sultanlarının başarılarıyla tüm Türkiye’nin sevindiğini belirten Baran, “Hiçbir başarı tesadüfen elde edilmez. Bu başarının ardında federasyonun büyük emeği ve çalışması var. Bu galibiyetlerle voleybolu tüm Türkiye’ye sevdirdiniz” dedi.

Baran, ekonomiyi canlandıran alanlardan birinin de spor olduğunu, dünya genelinde spor tutkusunun 100 milyar dolara ulaşan bir pazar oluşturduğunu, lisanslı ürünler, spor malzemeleri ve spor merkezleri ile birlikte spor endüstrisinin boyutunun çok daha yükseklere çıktığını belirterek, “Ülkemizde de filenin sultanlarının galibiyetiyle birlikte spora yönelik ilgi arttı. Gerek izleyici gerek uygulayıcı olarak spora yönelim beraberinde formasından ayakkabısına kadar bir ekonomi oluşturuyor. Spor müsabakaları ve uluslararası müsabakalar da beraberinde turizmi geliştiriyor. Filenin sultanlarının başarısıyla ateşlenen süreç spor ekonomimizi de büyütecek” diye konuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da, filenin sultanlarının başarılarının ardından özellikle kız çocukları olan ailelerin voleybola ilgisinin yüzde 80 düzeyinde yükseldiğini belirterek, çocuk ve gençlerin voleybola ilgisinin artmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. A Milli Kadın Voleybol takımının yurt dışındaki müsabakalarına Türk seyirci ilgisinin çok yüksek olduğunu bildiren Üstündağ, “Seyirci takıma öyle güzel sahip çıkıyor ki, yüzde 85’i Türk. Ben ‘Dünyada, Avrupa’da bize her yer Türkiye’ diye slogan haline getiriyorum” dedi.

Sultanlar Ligi’nin başladığını hatırlatan Üstündağ, 11 Ekim’de sezonun ilk maçının geçen yılın şampiyonu (Fenerbahçe Opet) ile kupa şampiyonu (Vakıfbank) arasında İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacağını söyledi. Biletlerin satışa çıktıktan tam 18 dakika sonra tükendiğini kaydeden Üstündağ, yoğun talep üzerine sahaya yeni koltuklar eklenerek kapasite artırımına gittiklerini anlattı. Üstündağ, Türkiye Voleybol Federasyonu kompleksi içinde yaptırdıkları iki katlı salonun açılışının da en kısa zamanda yapılacağı bilgisini verdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından spor eğitimine katkı sağlamak amacıyla yapılan Ankara Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Spor Lisesi hakkında bilgi veren Üstündağ, okulda 212’si yatılı olmak üzere 365 öğrencinin eğitim gördüğünü bildirdi. Üstündağ, “Ankara TVF Spor Lisesi, ISF tarafından Brezilya’da düzenlenen Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası’nda Okul Erkek Voleybol Takımımız namağlup şampiyon oldu. Bu başarının ardında ciddi bir emek var. İstanbul’da ve bir başka ilimizde olmak üzere iki okul daha kurmak istiyoruz” diye konuştu.