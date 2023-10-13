Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılında, 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Salonu hizmete açıldı

Ankara’nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünde, Gölbaşı Belediyesi, Buz Pateni ve Tırmanma Salonu Tesisi’ni vatandaşların hizmetine sundu.

Yeşille mavinin buluştuğu Spor Kenti Gölbaşı’nda Buz Pateni ve Tırmanma Salonu tesisi, Ankara’nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü olan 13 Ekim günü yapılan açılış töreniyle hizmete girdi.

Açılış törenine, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Ozan Özdemir, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Süleyman Basa, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, BBP Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Lale, Yeniden Refah Partisi Gölbaşı İlçe Başkanı Mehmet Gülmez, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiyha Tuncel, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanı İbrahim Karagöz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özden Cengiz Şimşek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, belediye meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kurdele kesildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, Gölbaşı Belediyesi Spor Tesisleri içerisinde bulunan Uluslararası Bilardo Kompleksi’ni de ziyaret ederek Türkiye 3 Bant Erkekler Bilardo Şampiyonası 2. Etap müsabakalarını takip etti. Ziyarete Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan da katılarak bilgiler verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde Baldudak İlköğretim Okulu 7. Sınıf öğrencisi Aysima Pehlivan, Ankara’nın Başkent Oluşunun 100. Yıl dönümü dolayısıyla günün anlam ve önemi ile ilgili “Sevgili Başkent’im, Güzel Ankara’m” şiirini okudu. Ardından Seğmen ekibi gösteri sergiledi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri birlikte kurdele kesti. Sonrasında buz pateni öğrencileri ve buz hokeyi takımı hünerlerini sergiledi. Ankara Üniversitesi ve Gölbaşı merkezli ADAK (Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği) ekipleri tırmanma duvarında gösteri yaptı.

“Başkent’te başka kenti, marka kenti oluşturduk”

Açılış töreninde konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, tesisin isminin Cumhuriyet’in ve Ankara’nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla “100. Yıl” olduğunu belirterek, “Gölbaşı’mız bildiğiniz gibi ulusal ve uluslararası düzenlenen müsabakalarla, modern tesislerimizle sporun kalbi olmaya, sporun Başkenti olmaya devam ediyor” dedi.

Başkan Şimşek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin ülkemizde oluşturduğu Cumhur İttifakı ruhunu Gölbaşı’nda da yaşatarak, Cumhur İttifakımızın destekleriyle Başkent’te Başka Kent’i, Marka Kent’i oluşturduk. Göreve geldiğimiz günden beri, seçim beyannamemizde belirttiğimiz vaatlerimizin yüzde 98’ini gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra Tulumtaş Mağarası, Nostaljik Tramvay ve daha birçok hizmetimizi Gölbaşı’mıza katma değer sağlamak adına hayata geçirdik. Turizm kenti, sanayi kenti, öğrenci kenti, tarım kenti Gölbaşı’mızı sporun başkenti haline de getirdik” dedi.

Başkan Şimşek, “Bu kapsamda Gölbaşı’mızı basketbol, futbol, tenis, bilardo, bowling, binicilik, yüzme, jimnastik, motor sporları (Drift ve Otomobil Festivali) dallarında en üst düzeyde temsil edilecek bir yapı haline getirdik. Ankara’nın en köklü tenis kulübü ATK, modern tesisleriyle artık Gölbaşı’mızda bulunuyor. 7’den 70’e herkesi spora yönlendirmek, aynı zamanda sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamak amacıyla birçok projeye imza attık, atmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Buz Pateni ve Tırmanma Salonu Tesisimiz ücretsiz”

"Kısa zamanda çok büyük işler başardık" diyen Başkan Şimşek, "Çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak Gölbaşı’mızı ve Ankara’mızı yeni bir tesise kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tesisimizde, Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu’na ait sporcular antrenman yapabilecek. Kıymetli evlatlarımız, gençlerimiz de burada hem tırmanma hem de buz pateni sporlarıyla tanışıp tesisimizin keyfini çıkaracak. Buradan önemli bir açıklama daha yapmak istiyorum. Buz pateni ve tırmanma salonunun bulunduğu tesisimiz ücretsiz olarak hizmet verecek. Gölbaşı, sporun başkenti olmaya devam edecek. Bugün aynı zamanda Ankara’nın Başkent oluşunun 100. yıl dönümü, büyük bir gururla kutlu olsun. Nice 100 yıllara” dedi.

“Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek örnek olmaya devam ediyor”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya yeni açılacak tesisin Gölbaşı’na ve tüm Ankara’ya hayırlı olmasını dileyerek, “Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek, Milliyetçi Hareket Partimizin üretken belediyecilik şiarını ete kemiğe büründürdü. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin Cumhuriyetin 100. Yılına özel çalışmalarda bulunun talimatını da yerine getirerek örnek olmaya devam ediyor“ şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Karakaya, “Düzenlenen uluslararası turnuvalarla Gölbaşı’nın dünyada isminin duyulduğu bir aşamaya geldik. Bu nedenle de federasyonlarımızı ve belediyemizi tebrik ediyorum” dedi.