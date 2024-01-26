Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılında Ankara belgeseli çekildi

Ankara’nın başkent oluşunun 100’ncü yılında Ankaralı yönetmen, Ankara belgeseli çekti.

Ankaralı yönetmen Alper Kaya tarafından perdeye aktarılan "Beş Şehir: Ankara" belgeselinin galası Ankara Resim Heykel Müzesi’nde yapıldı. Galaya çok sayıda sanat dünyasından davetli ve sanatsever katıldı. Belgesel, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eseri ‘Beş Şehir’ kitabından uyarlanarak beyaz perdeye aktarıldı.

“Kısa zamanda hayata geçirdiğimiz ve sonuç aldığımız bir iş oldu”

Yönetmen Alper Kaya belgeseli kısa zamanda hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Kısa zamana hayata geçirdiğimiz ve sonuç aldığımız bir iş oldu. Ankara’da bu işleri yapmak bu noktada hem Ankara’ya hem de sektöre sahip çıkmak noktasında bir mücadele var. Bu noktada eserler ortaya koymak istiyoruz. Maalesef bazen karar vericileri ikna edemiyoruz ama ortaya eser koyduktan sonra daha ikna edici oluyor” ifadelerini kullandı.

Ankara’nın çeşitli ilçelerinde çekilen belgesel; Beypazarı’ndan Ankara Kalesi’ne, Hacı Bayrak tepesinden Çubuk ovasına kadar çeşitli noktada birçok oyuncu yer aldı. Alper Kaya ile Gökçin Dokumacı’nın yönetmenliğini paylaştıkları Beş Şehir: Ankara belgeselinde Ahmet Hamdi Tanpınar’ı Hüseyin Avni Danyal, Hacı Bayram’ı Turgay Tanülkü, Akşemseddin’i Mehmet Ali Nuroğlu ve Evliya Çelebi’yi Reha Özcan oynadı.