Ankara'nın batı ilçelerinde sağanak yağış etkili oluyor

Ankara’nın batı ilçelerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava Ankara genelinde de kendisini yağmur ve dolu olarak göstermeye devam ediyor. Ankara’nın Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağış sonucu yollarda sel oluştu. Su ile kaplanan yollarda araçlar zorlukla ilerledi.