Ankara'nın en büyük lavanta bahçesi Mamak'ta

Ziyaretçi akınının yaşandığı Mamak Belediyesi Lavanta Bahçesi, evlenecek çiftlerin nikah töreni için de gözde mekanlar arasına girdi.

Başkentin doğu girişi bu mevsim mis gibi lavanta kokuyor. Mamak’ın Gökçeyurt Mahallesi’nde Mamak Belediyesi tarafından 23 dönümlük arazide kurulan lavanta bahçesinde mor şölen yaşanıyor. Her gün yüzlerce misafiri ağırlayan lavanta bahçesi, kokusu ve görüntüsü ile kendine hayran bırakıyor.

Ziyaretçiler, Mamak Belediyesi Lavanta Bahçesi’nde birbirinden güzel fotoğraflar çektirerek anılarına yeni kareler ekliyor. Lavanta bahçesi, özellikle evlenecek çiftlerin gözde mekanları arasına girdi. Çiftler bu mutlu, özel günlerini mis kokan mor lavantaların arasında ölümsüzleştiriyor.

“Ankara’nın ilk ve en büyük lavanta bahçesine bekliyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Tüm Ankaralı hemşehrilerimizi, Ankara’nın ilk ve en büyük lavanta bahçesine bekliyoruz. Buraya gelmeden buranın güzelliğini anlayamazsınız. Çok güzel bir tesis kurduk sizler için. Lavanta bahçemiz harika” dedi.