Ankara'nın Evren ilçesine atanan Kaymakam Kınacı görevine başladı

Hatay ili Kırıkhan ilçesinde deprem bölgesi koordinatör kaymakamı görevinin yürüttükten sonra Ankara’nın Evren ilçesine atanan Bekir Kınacı görevine başladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olan Bekir Kınacı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kırıkhan’da koordinatör kaymakam görevini yürüttü.

Evren ilçesinde görevine başlayan Kınacı, yeni görevine dair şunları kaydetti:

“Ankara’nın güzide sahil kenti Evren Kaymakamlığı görevine başlamış bulunmamın mutluluğunu yaşıyorum. Bu vesile ile öncelikle siz kıymetli hemşehrilerimi ve mesai arkadaşlarımı saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kaymakamlık görevini ifa edeceğim sürede hakkaniyet ve dürüstlük ilkelerinden ayrılmadan, kamu hizmetlerinin tüm vatandaşlarımıza etkin ve adil bir biçimde sunulması gayreti içinde olacağım. Bu duygular ile ilçemizde Kaymakamlık yapmış olan meslektaşlarım başta olmak üzere siz değerli Evren halkına hizmet eden görevli ve gönüllü herkese teşekkür ediyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.”