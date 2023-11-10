Ankara'nın ilk müzik müzesi Musiki Muallim Mektebi'nde açılıyor

Ankara’nın ilk müzik müzesi, Mamak Belediyesi tarafından Musiki Muallim Mektebi’nde açılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk konservatuvarı olarak pek çok sanatçının yetişmesine vesile olan Musiki Muallim Mektebi, restore edilmesinin ardından yeniden eğitim, etkinlik ve atölyelere ev sahipliği yapıyor. Mamak Belediyesi, Musiki Muallim Mektebi’nde müzik müzesi açmaya hazırlanıyor. Mamak’a kazandırılan en önemli vizyon projelerden biri olacak müzede farklı kültürlere ait müzikal değerler ve onlara ait çalgıların yer alması hedefleniyor. Dört bölümden oluşan müzenin giriş kısmında

12 bin yıllık Anadolu müzik kültürü ve Musiki Muallim Mektebi tarihine ait görseller yer alırken, ikinci bölümde bilgisayarlar üzerinden müzikal değerler ve müze hakkında bilgilerin yanı sıra konuyla ilgili kitap ve dergiler yer alıyor. Ayrıca yakın bir zamanda bu bölümde ses kayıt ve yayın sistemleri de sergilenecek. Üçüncü bölümde Türkiye ve dördüncü bölümde ise dünya müzik kültürüne ait müzikal eserler yer alıyor. Türkiye bölümünde 95, dünya bölümünde ise 113 enstrüman yer alıyor.

Müzede yer alan eserlerin büyük kısmı Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can’ın koleksiyonundan oluşurken, müzede toplam 208 enstrüman sergilenecek. Müze kurulum ve eser toplama çalışmaları çerçevesinde vatandaşların da elindeki enstrümanları müzeye bağışlayarak katkı sağlayabilecekleri belirtildi.