Ankara'nın kahraman patileri 28 kişinin hayatını kurtardı

Deprem bölgesinde 28 kişinin kurtarılmasında büyük katkıları olan Ankara İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerinin eğitimli köpekleri enkaz altında kalanlar için umut oluyor.

K-9 eğitimli köpekler, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen yıkıcı depremlerde, güçlü sezgileriyle, en hassas zeminlerde yürüme yetenekleri ve duyarlı burunlarıyla yine insanların sadık dostları olarak bu yıkıcı depremde de yine insanların yanında olarak enkaz altında kalanlar için umut oluyor.

“Köpeklerimizin, 5 dakika içerisinde hedefe odaklanabilen bir yapısı vardır”

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürü Hüseyin Turan, köpeklerin yaşanan yıkıcı depremler sonrasında canları pahasına enkaz alanında çalışmaya devam ettiğini vurgulayarak, ”Köpeklerimiz sınıfının en iyi köpekleridir. Enkaz alanına vardığında 5 dakika içerisinde hedefe odaklanabilen bir yapısı vardır. Köpeklerimiz canlı arama kurtarma köpekleridir. Köpeklerimiz, odaklandığı noktada noktasal havlama tepkisi vererek ortalama 5 dakikada canlının yerini tespit eder. Yaklaşık 65 noktada 28 canlı tespiti yaparak hayatlarını kurtardık. Arama kurtarma köpeklerimiz sadece bizim ekiplerimize değil. Bizden yardım isteyen ve K-9 köpeği olmayan diğer arama kurtarma ekiplerine de yardımcı olduk. Köpeklerimiz sayısız enkaza çıktı. Bir çok kez yaralandılar, patilerini camlar kesti, ama buna rağmen arama kurtarma faaliyetlerinde görev alıyorlar. Arama kurtarma faaliyetlerimiz enkaz sonlanana kadar devam edecek” dedi.