Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir EGO otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir EGO otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir EGO otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir EGO otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

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