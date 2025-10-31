Ankara'nın simge noktası Duatepe'te sis görsel şölen oluşturdu
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Duatepe Anıtı, siste kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Ankara’da dün sabahtan bu yana etkisini sürdüren sis, sabah saatlerinde kent genelinde etkisini artırdı. Polatlı ilçesinde de sis etkili olurken, Sakarya Meydan Muharebesi’nin simge noktalarından Duatepe Anıtı sisle birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Yoğun sis, anıt ve çevresini beyaza bürüdü.