Ankara'nın yıllara meydan okuyan gizemli manastırı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Alicin Jeosti, yapısı ile Trabzon’daki Sümela Manastırı’na benzetiliyor. Manastır hakkında çok az bilgiye sahip olan köylüler, Alicin Jeositi’nin gizeminin çözülmesini bekliyor.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Alicin Jeositi Manastırı yıllara meydana okuyor. Trabzon’daki Sümela Manastırı’na benzerliği ile dikkat çeken manastır, hakkında çok fazla bilgi bulunmadığından gizemini koruyor. Çeltikçi beldesi sakinlerinden Yüksel Can (65), “Eskiye dayalı dedelerimizden, amcalarımızdan duyduğumuz kadarıyla orada Romalılar yaşamış. Manastırın eski tarihini çok iyi bilemiyoruz. Dedelerimizden duyduğumuz kadarıyla Alicin Deresi’nin çok güzel mesire alanı olduğunu biliyoruz. Bütün şehir hafta sonu buraya gelerek Alicin Manastırı’nın görüntü ve fotoğraflarını alıyor. Eski dedelerimiz tarafından manastırın içinde 360 tane oda olduğu söyleniyor. Tarihini bilmiyorum ama duyduklarımızdan Romalılara ait olduğu söyleniyor. Manastır sorulduğunda köylü hiçbir şey diyemiyor, şaşkın duruyorlar. Eski atalarımız bilir belki ama onlar da vefat etti” dedi.

“Manastır hakkında bilgi sahibi olmadığımızdan dolayı kendimizi kötü hissediyoruz”

Alicin Manastırı’nın bir define ve piknik alanı olarak bilindiğini dile getiren köy sakinlerinden Ali Can (58) ise, “Köylü halkı manastıra çok önem vermiyor ve geçiştiriyor. Bizim için de çok karanlık, bize manastırı sorduklarında köyün yerlisi olduğumuz halde insanlara bilgi dahi veremiyoruz. Manastır hakkında bilgi sahibi olmadığımızdan dolayı kendimizi kötü hissediyoruz. Manastırın turizme kazandırılmasını ve piknik yapmaya gelen vatandaşların çöplerini doğaya bırakmamaları için gerekli çalışmaların yapılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.