Ankara Sanayi Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kardeş Oda İşbirliği Protokolü imzaladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç’ı ziyaret etti.

ASO Yönetim Kurulu Üyelerinin de bulunduğu ziyarette ASO ile KTSO ile arasında kardeş oda işbirliği protokolü imzalandı.

ASO Başkanı Seyit Ardıç ile KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu arasında imzalanan protokole göre; oda üyelerinin işbirliği yapmaları teşvik edilecek, ticari ilişkileri geliştirilecek, ortak projeler yürütülecek ve iki oda arasında ticaret ve yatırım konularında deneyim paylaşımı yapılacaktır.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, gelişme ve büyümenin paylaşıldıkça arttığını belirterek, “Dünyada artık şehirlerden çok ülkeler yarışıyor. Bu süreçte güç birliği içerisinde olursak rekabet gücümüzü çok daha yukarılara taşıyabiliriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim ayrılmaz bir parçamız. Her zaman, samimiyet ve kardeşlik temelinde dayanışmaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik olarak güçlenmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak iş birliklerine hazırız. Kardeş oda protokolü ile KTSO ile olan kardeşliğimiz pekişecek ve eminim bu birliktelik yeni iş fırsatlarına vesile olacaktır. Protokolün iki odaya ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ise hedeflerinin KKTC’nin ihracatını artırmak olduğunu belirtti. Kıbrıs ekonomisinin büyük bir kısmının ticarete ve ithalata dayandığını belirten Kamacıoğlu, “Ülkemizin üretim yapabilen bir konuma gelmesi için organize sanayi bölgelerine ihtiyacımız var. Bizim en önemli eksiğimiz tecrübe. Ankara Sanayi Odası ise bu tecrübeye fazlasıyla sahip ve biz de bu tecrübelerden faydalanarak ekonomimizin üretim ayağını da gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.