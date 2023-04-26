Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda ilk sefer

Bugün açılışı yapılacak olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, Ankara’dan yola çıktı. Trenin ilk seferine dair ilk fotoğraf ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan geldi.

Ankara-Sivas arasında 12 saat olan demir yolu seyahat süresini 2 saate düşürecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni’nin açılışı bugün yapılıyor. Tren, ilk seferini gerçekleştirmek üzere Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’ndan hareket etti. Trende bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan yolculuğa dair ilk fotoğraf geldi. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattımız açıldı, Sivas yolculuğumuz başladı. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Milletimizle buluşmaya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yolculukta Oktay’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de yer aldı. Bugün Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan törenle Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı devreye alınacak.