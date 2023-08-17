Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner: 'Taksi sorunuyla alakalı hiçbir şikayeti değerlendirmeden geçmeyiz'

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, taksicilerin sorunları, yönetimsel sorunlar ve çözümleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yiğiner, taksicilerin sorunlarını, yönetimsel sorunları ve çözümleri ile Ankara’da taksiye yapılan yüzde 50’lik zammı İHA muhabirine değerlendirdi. Yiğiner, yüzde 50 zammın kendileri için yeterli olduğuna dikkati çekerek, “Zaten bundan fazlasını verdiğimiz zaman bu sefer müşterilerimizi mağdur edecektik. İnsanların taksi kullanma haklarını elinden alacaktık. Hem esnaf arkadaşlarımızı hem de müşterilerimizi düşünerek onları da mağdur etmeyecek, taksiye rahatlıkla binmelerini sağlayacak şekilde fiyat ayarlaması yaptık. Yüzde 50 şu an bizim için yeterli. Herkes memnun. Hizmet kalitemiz diğer illerle kıyaslanamaz. Biz yüzde 50’nin üzerindeki zammın adil olmayacağını düşündük. Gerçekten de isabetli oldu. Hem müşterilerimiz hem de esnafımız memnun” dedi.

“Biz hiçbir şikayeti değerlendirmeden geçmeyiz”

“Biz Ahi Teşkilatıyız. Bin 200 yıl önce kurulmuş bir teşkilatız. Bunun kuruluş amacı, meslekte ve sanatta ahlaklı olmak, dürüst davranmak ve dayanışma içinde olmak. Bir sistem kurulmuş ve çok güzel bir sistem. Biz bu sistem üzerinden yürüyoruz. Önceliğimiz müşteri memnuniyetimiz. Arkadaşlarımızı hep bu yönde uyarıyoruz. Müşterilerimiz bizim velinimetimiz. Sistemimizde durak temsilcilerinin hepsinin kaydı mevcuttur. Durak temsilcilerimiz, duraklarını kontrol eder. Olumsuz bir durum olduğu zaman bize bildirirler. Diyelim ki bir taksici esnafımız yanlış hareket etti. Muhakkak bizim yöneticilerimizin bundan bilgisi olur. Biz hiçbir şikayeti değerlendirmeden geçmeyiz. Hepsini birebir kontrol ederiz. Ankara’da taksicilik yapan Anadolu insanı helalinden para kazanıyorlar, dürüst çalışıyorlar. İşin enteresan tarafı ise şu: İnsanlar özellikle Diğer illerden geldiklerinde şaşırıyorlar. ‘Biz Ankara’da el ediyoruz taksi duruyor’, ‘taksiler kısa mesafe uzun mesafe ayrımı yapmıyor’ diyorlar. Olması gereken budur. Biz bununla yetinmiyoruz.”

“Meslektaşlarımızın yaptığı uygunsuz işlerden biz mahcup oluyoruz”

Hizmet kalitelerini 2024 yılında artıracaklarını savunana Yiğiner, “Şoför kartı uygulaması ile birlikte eğitimlerimiz de devam edecek. Bu şekilde aldığımız ücretin karşılığını fazlasıyla vereceğiz. Müşteri memnuniyeti en üst seviyeye çıkmış olacak. Biz bu anlayışla bu koltuklarda oturuyoruz. Diğer bazı illerde bazı meslektaşlarımızın turist seçmeleri gibi, müşteri ayırt ettikleri haberlerini görüyor ve üzülüyoruz. Bunun izahı olamaz. Hepimiz birer turizm elçisiyiz. Turist ilk taksiye biner. Bizim daha dürüst davranmamız lazım, daha ahlaklı davranmalıyız. Bu ülkeye ihanet gibi olur” ifadelerini kullandı.

“TŞOF’ta yönetimsel anlamda ciddi problemlerimiz var”

Mesleki olarak sıkıntılarının olduğunu dile getiren Yiğiner, “Bir adam 80 yaşının üzerine geldiği zaman bu işleri yapmamalı. 65 yaşın üzerinde ticari araç alıp kullanamıyorsunuz. Buna rağmen bizim çatı kuruluşu yöneticilerimiz 80 yaşının üzerinde. Koltukları boşa işgal ediyorlar. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Özellikle Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nda (TŞOF) ciddi problemlerimiz var. Yönetimsel anlamda sıkıntılar var. Şu koltukta eğer işimizi yapamıyorsak durmamamız lazım” diye konuştu.

“’Biz şaşırıyoruz Ankara’daki bu hizmetten dolayı’ diye telefonlar alıyorum”

Yiğiner, Ankara şoför esnafına teşekkür ettiğini ifade ederek, “Biz mutlu oluyoruz. Çünkü defalarca telefon aldım. Defalarca beni ziyarete geldiler. ‘Ankara’daki bu hizmetten dolayı biz şaşırıyoruz’ diye telefonlar alıyoruz. Biz hizmet kalitemizi artırarak devam edeceğiz” dedi.