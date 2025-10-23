Ankara Üniversitesinde Kimya öğrencilerine 'Beyaz Önlük Töreni'

Ankara Üniversitesi Kimya Fakültesi’nde, Auran Kozmetik ve Kimyagerler Derneği iş birliğiyle kimya bölümü öğrencilerine yönelik "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Kimya Fakültesinde, Auran Kozmetik ve Kimyagerler Derneği iş birliğiyle yaklaşık 100 öğrenci beyaz önlüklerini giyerek meslek hayatına ilk adımlarını attı.

Auran Kozmetik sahibi Abdullah Karataş, törende yaptığı açıklamada, kimyagerlik mesleğine ve gençlere destek olmanın önemine vurgu yaparak, "Kimyagerler Derneği ile birçok etkinlikte ve kongrede iş birliği yapıyoruz. Bugün de Ankara Üniversitesindeyiz. Kimyagerler Derneği ve Ankara Üniversitesi iş birliğinde kimya öğrencilerine önlük giydirme töreni düzenledik. 100’e yakın öğrencimiz vardı. Bu tarz etkinliklerde şirket olarak bulunmayı seviyoruz. Auran Kozmetik sponsorluğunda keyifli vakit geçirdik" dedi.

Kimyagerler Derneği İç Anadolu Şube Başkanı Tayfun Oltulu ise beyaz önlüğün kimyagerlik mesleğindeki simgesel anlamına dikkat çekerek, "Kimyagerler Derneği olarak neden beyaz önlük giyme törenleri düzenliyoruz? Çünkü beyaz önlük, mesleğimizle simgeleşmiş bir semboldür. Statü belirleyen, saflık, temizlik, masumiyet, empati, sorumluluk, dürüstlük ve tarafsızlık gibi yüksek duyguları barındıran bir simgedir. Aynı zamanda sadelik sağlayan giysi, bilgelik, alçakgönüllülük ve profesyonelliği temsil eder" ifadelerini kullandı.

Törende öğrenciler beyaz önlüklerini giydi ardından öğretim üyeleri ve konukların katılımıyla hatıra fotoğrafı çektirerek etkinlik sonlandırıldı.