Ankara Valiliği: Aranan şahısların yakalanması için yapılan operasyonlarda 709 kişi yakalandı

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 709 şahsın yakalandığını bildirdi.

Ankara Valiliği, Ankara’da aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca ortak yürütülen çalışmalar neticesinde; 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 25, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası olan 31, 5 yıla kadar hapis cezası olan 220, ifadeye yönelik aranan 428 olmak üzere toplam 720 kişinin yakalandığını bildirdi.