Ankara Valisi Şahin'den 'MKE fabrikasındaki patlama' açıklaması: 'Dört işçimiz yaralandı, tedavi altındalar, hepsinin bilinci açık'

Ankara Valisi Vasip Şahin, Makine Kimya Endüstrisi’nin (MKE) Mamak’taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan 4 işçinin tedavi altına alındıklarını ve bilinçlerinin açık olduğunu söyledi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, MKE’nin Mamak’taki kapsül fabrikasında 4 işçinin yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yangının tamamen kontrol altında alındığını ifade eden Vali Şahin, şu ifadelere yer verdi:

“Üretim yapılan bir bölümde teknik olarak sebebinin henüz kesin olarak bilinmediği bir patlama oldu. Orada çalışan dört işçimiz yaralandı. Şu anda tedavi altındalar. Bilinçleri açık. Kimyasal bir yangın olduğu için söndürme çalışmaları dikkatle sürdürüldü. Oksijenle teması kesen malzemeler kullandı. Durum tamamen kontrol altında. Orada bir itfaiye ekibi ile MKE’nin kendi söndürme ekibi her ihtimale karşı nöbette. Yaralılar, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Bir yaralımızın durumu diğerlerine göre daha önemli. Hayati tehlikesi ile ilgili doktorlar tarafından bir kayıt gelmedi. Hepsinin bilinci açık. Tedavileri devam ediyor. Yangın, dışarıdaki binalara sıçramadı. İçerideki 2 ya da 3 bölümde etkili olmuş. Diğer bölümlere etkisi olmadı. Yangın ARGE biriminde meydana geldi. Durum şu an itibarıyla endişe verici olma halinden çıkmıştır. Detaylı incelemeler teknik ekiplerce yapılacaktır.”