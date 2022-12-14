Ankara Valisi Şahin'in yardımcılarından Namık Kemal Nazlı ile Mustafa Erkayıran, karatede siyah kuşak sahibi oldu

Ankara Valisi Vasip Şahin’in yardımcılarından Namık Kemal Nazlı ile Mustafa Erkayıran, mücadele ettikleri ’Shito Ryu’ stili kuşak sınavında sergiledikleri başarılı performansın ardından siyah kuşak sahibi oldu.

Mamak Spor Salonu’nda gerçekleştirilen karate seçmeleri müsabakalarında Ankara Valisi Vasip Şahin’in yardımcılarından Namık Kemal Nazlı ile Mustafa Erkayıran, mücadele ettikleri ‘Shito Ryu’ stili kuşak sınavında sergiledikleri başarılı performansın ardından siyah kuşak sahibi oldu. Nazlı ile Erkayıran’ın kuşaklarını ise Aslan Abid Uğuz taktim etti. Kuşak töreninin ardından organizasyon, ’Liselerarası Karete Seçmeleri’ müsabakaları ile devam etti.