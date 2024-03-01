Ankara'ya hasta getiren tüm 112 çalışanları Sağlık-Sen otellerinden ücretsiz yararlanacak

Ankara’ya hasta getiren tüm 112 çalışanları, Sağlık-Sen otellerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Sosyal sendikacılık anlayışıyla sivil toplum kuruluşlarına örnek olan Sağlık-Sen, önemli bir kararı daha hayata geçiriyor. İl dışından Ankara’ya hasta getiren 112 çalışanlarının dinlenerek illerine güvenli bir biçimde geri dönmesini amaçlayan Sağlık-Sen, aldığı kararla bir ilke daha imza attı. Alınan karara göre sendikaya üye olsun veya olmasın Ankara’ya hasta getiren tüm 112 çalışanları, Sağlık-Sen Kızılay Otel ve Sağlık-Sen Ulus Otel’den ücretsiz yararlanabilecek.

“Paramedik gönül rahatlığıyla otellerimizde dinlenebiliyorsa bu bize yeter”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, şunları söyledi:

“İller arası hasta taşıyan 112 çalışanlarının yaşadığı sorunları biliyor ve o sorunlara çözüm getirmeyi amaçlıyoruz. İller arası hasta taşıyan 112 çalışanlarımız, dinlenmeden geldikleri gibi geri dönüyorlardı. Bu yüzden yönetim olarak bir karar aldık. Sağlık-Sen üyesi olsun veya olmasın Ankara’ya vaka getiren 112 çalışanları artık Sağlık-Sen Kızılay Otel ve Sağlık-Sen Ulus Otel’de ücretsiz kalabilecek. Gecenin üçünde il dışından hasta getiren paramedik, gönül rahatlığıyla Sağlık-Sen Otel’e ulaşıp dinlenebiliyorsa bu bizim için yeterlidir.”

Sağlık profesyonellerinin her derdine çare bulmaya çalıştıklarını belirten Doğan, “Sendikal mücadele ile birlikte sosyal sendikacılık anlayışımızla hekimin, hemşirenin, ebenin, paramediğin ve sosyal hizmet uzmanının yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerle üyelerimize ve sağlık profesyonellerine bire bir dokunmaya çalışıyor, onlara destek olmaya çalışıyoruz. Sağlık-Sen olarak bu amaç doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.