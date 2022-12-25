Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü

Ankara’da mevsimin ilk karı yağdı. Kızılcahamam ilçesinde yağan karla kartpostallık görüntüler oluştu.

Soğuk havanın etkili olduğu Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde öğleden sonra kendisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Kızılcahamam’da kendisini kar yağışı olarak gösterirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.