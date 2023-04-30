Ankara'ya şehit ateşi düştü

Suriye’nin Telabyad bölgesinde PKK/PYD terör örgütünce kullanılmak üzere bulunan patlayıcı maddenin imhası sırasında şehit olan Bomba İmha Uzmanı Polis Memuru Özgür Barçın’ın acı haberi Ankara’nın Sincan ilçesindeki ailesine verildi.

Suriye’nin Telabyad bölgesinde arama tarama faaliyetleri sonucu terör örgütü PKK/PYD tarafından bombalı saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan patlayıcı maddelerin tespiti ve imhası sırasında meydana gelen patlamada 2 polis memuru yaralanmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehitlerden Ankara’nın Sincan ilçesine kayıtlı Özgür Barçın’ın haberi baba evine verildi. Şehir Özgür Barçın’ın evli ve 1 kız, 2 erkek olmak üzere 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ankara’nın Sincan ilçesinde Plevne Mahallesi’nde bulunan baba evine taziye çadırı kuruldu. Şehit Özgür Barçın’ın Şanlıurfa GAP Havalimanı’ndan törenle Ankara’ya uğurlanacağı öğrenildi.

“Şehidimiz annesini arayarak bir hafta sonra onu görmek için izin alacağını söylüyor”

Şehit Barçın’ın bir hafta sonra izine çıkacağı ve iki gün önce annesini aradığı öğrenilirken şehidin akrabası Şahin Mayda, “Ülkemizin başı sağolsun, kelimeler tarifsiz kalıyor. Allah bunları yapanları kahretsin. Ülkemizi bölmeye çalışanları kahretsin. Dilerim bu ezanlar şahit, Allah bunları yanlarına koymaz. Çoluğu çocuğu babasız kaldı. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah rahmet eylesin. Şehitlik mertebesine yakıştırsın. Şehidimiz annesini arayarak bir hafta sonra annesini görmek için izin alacağını söylüyor. Ama nasip olmayınca şehidimizin naaşı geliyor. Allah herkese şehitlik mertebesini nasip etsin. Ülkemizi kimse bölemeyecek, kimse ayıramayacak. Ne kadar nifak tohumları ekseler de başaramayacaklar. Allah onları kahretsin“ ifadelerini kullandı.