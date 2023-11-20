Ankara'ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin acı haberi, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Ankara'ya şehit ateşi düştü
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EditörEditör
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’nin acı haberi, Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle yaşanan temas sonucu Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’nin şehit olduğunu açıkladı. Şehidin acı haberi, Keçiören ilçesi Bağlum semtinde yaşayan ailesine verildi. Şehit evinin önüne taziye çadırları kuruldu. Şehit Köse’nin cenazesinin yarın Ahmed Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağlum Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman