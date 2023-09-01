Ankara Yolu geçici süreliğine trafiğe kapatılacak
Bursa'da asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara Yolu geçici süreliğine trafiğe kapatılacak.
Bursa’da asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara Yolu geçici süreliğine trafiğe kapatılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak asfalt yenileme çalışmaları çerçevesinde Bursa - Ankara yolu Bursa geliş istikameti Gürsu Kavşağı ile Kestel Kavşağı arası 1 Eylül Cuma günü saat 23.00’dan 2 Eylül Cumartesi günü saat 06.00’a kadar ve 2 Eylül Cumartesi günü saat 23.00’dan 3 Eylül Pazar günü saat 11.00’a kadar trafiğe kapatılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada sürücülerin çalışma süresince sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.