Ankara yolu'nda trafik düzenlemesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak asfalt yenileme çalışmaları çerçevesinde Bursa-Ankara yolu Ankara gidiş istikameti Gürsu Kavşağı ile Kestel Kavşağı arası 25 Ağustos Cuma (Bugün) günü saat 23.00'dan 26 Ağustos Cumartesi (Yarın) günü saat 07.00'a ve 26 Ağustos Cumartesi (Yarın) günü saat 23.30'dan 27 Ağustos Pazar günü saat 11.00'a kadar trafiğe kapatılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak asfalt yenileme çalışmaları çerçevesinde Bursa-Ankara yolu Ankara gidiş istikameti Gürsu Kavşağı ile Kestel Kavşağı arası 25 Ağustos Cuma (Bugün) günü saat 23.00’dan 26 Ağustos Cumartesi (Yarın) günü saat 07.00’a ve 26 Ağustos Cumartesi (Yarın) günü saat 23.30’dan 27 Ağustos Pazar günü saat 11.00’a kadar trafiğe kapatılacak.
Çalışma süresince sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekecek.