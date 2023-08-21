Ankara yolunda bir etap daha tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa-Ankara karayolunda sürdürdüğü asfalt yenileme çalışmalarında bir etap daha tamamlandı. Trafiğin aksamaması için gece boyu sürdürülen çalışmalarla Ankara geliş istikametinin Otosansit Kavşağı ile Gürsu Kavşağı arası da daha konforlu hale getirildi.

Bursa’da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için asfalt yenileme çalışmalarına hız verdi. İlçe ve kent merkezlerindeki ana arterlerde trafiğin kesintiye uğramaması için çalışmalar gece boyu sürdürülüyor. Bu çerçevede doğu-batı aksında Bursa trafiğinin can damarı olan Bursa-Ankara karayolunun asfaltı da gece boyu devam eden çalışmalarla etap etap yenileniyor. Daha önce Yüksek İhtisas Kavşağı ile Mimar Sinan Kavşağı arasını çift yönlü olarak ve Otosansit ile Gürsu Kavşakları arasını gidiş istikametinde yenileyen ekipler, bu hafta sonu devam eden çalışmalarla Otosansit ile Gürsu Kavşakları arasının geliş istikametini de tamamladı.

Cuma gece saatler 23.59’u gösterdiğinde yolun trafiğe kapatılmasıyla başlayan çalışmada hat üzerinde freze çalışması gerçekleştirildi. Trafiğin aksamaması için Cumartesi sabahı ulaşıma açılan yolda asfaltlama çalışmalarına ise Cumartesi gece yarısından sonra başlandı. Adeta zamanla yarışın yaşandığı çalışmada asfalt dökme makineleri, silindirler ve saha personellerinin hummalı çalışması ile yol pazar sabahının ilk saatlerinde ulaşıma açıldı. Çalışmada Bursa geliş istikametinde Gürsu Kavşağı ile Otosansit Kavşağı arasındaki 1200 metre uzunluğundaki bölümü, 2000 ton asfalt kaplama ile daha konforlu hale getirildi.

Çalışmalar hız kesmiyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mevcut yolları sağlamlaştırmak için yoğun mesai harcadıklarını hatırlatarak, en önemli çalışma alanlarından birinin de Bursa - Ankara Karayolu olduğunu söyledi. Yılın ilk 7 ayında 17 ilçede 280 bin ton sıcak asfalt kaplama yaptıklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Bursa- Ankara yolunu da etap etap yeniliyoruz. Ana arterlerde trafiği aksatmamak için ekiplerimiz mesailerini gece yapıyorlar. Ankara gidiş istikametinde Yüksek İhtisas ve Mimar Sinan Kavşakları arası ile Otosansit ve Gürsu Kavşakları arasını çift yönlü olarak yenilemiş olduk. Sırada Gürsu Kavşağı ile Kestel Kavşağı arası var. Şehrimizin daha modern, daha güzel ve daha yaşanabilir olması adına çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.