Ankara yolunda trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak asfalt yenileme çalışmaları çerçevesinde Bursa-Ankara yolu Ankara gidiş istikameti Otosansit Kavşağı ile Gürsu Kavşağı arası 04 Ağustos Cuma (BUGÜN) günü saat 23.00'dan 05 Ağustos Cumartesi (YARIN) günü saat 06.00'ya ve 05 Ağustos Cumartesi (YARIN) günü saat 23.59'dan 06 Ağustos Pazar günü saat 11.00'a kadar trafiğe kapatılacaktır.

Ankara yolunda trafik düzenlemesi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak asfalt yenileme çalışmaları çerçevesinde Bursa-Ankara yolu Ankara gidiş istikameti Otosansit Kavşağı ile Gürsu Kavşağı arası 04 Ağustos Cuma (BUGÜN) günü saat 23.00’dan 05 Ağustos Cumartesi (YARIN) günü saat 06.00’ya ve 05 Ağustos Cumartesi (YARIN) günü saat 23.59’dan 06 Ağustos Pazar günü saat 11.00’a kadar trafiğe kapatılacaktır.

Çalışma süresince sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekmektedir.