Ankara yolunda trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak asfalt yenileme çalışmaları çerçevede Bursa-Ankara yolu İzmir gidiş istikameti Gürsu Kavşağı ile Otosansit Kavşağı arası 18 Ağustos Cuma (Bugün) günü saat 23.00'dan 19 Ağustos Cumartesi (Yarın) günü saat 06.00'ya ve 19 Ağustos Cumartesi (Yarın) günü saat 23.30'dan 20 Ağustos Pazar günü saat 11.00'a kadar trafiğe kapatılacak.

Ankara yolunda trafik düzenlemesi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak asfalt yenileme çalışmaları çerçevede Bursa-Ankara yolu İzmir gidiş istikameti Gürsu Kavşağı ile Otosansit Kavşağı arası 18 Ağustos Cuma (Bugün) günü saat 23.00’dan 19 Ağustos Cumartesi (Yarın) günü saat 06.00’ya ve 19 Ağustos Cumartesi (Yarın) günü saat 23.30’dan 20 Ağustos Pazar günü saat 11.00’a kadar trafiğe kapatılacak.

Çalışma süresince sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekecek.