Ankara yolunda trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ankara yolunda yapılacak çalışmalar çerçevesinde vatandaşları uyardı.

Ankara yolunda trafik düzenlemesi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ankara yolunda yapılacak çalışmalar çerçevesinde vatandaşları uyardı.

Yapılan uyarıda şu cümlelere yer verildi;

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

"Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt yenileme çalışmaları tamamlanan Bursa - Ankara yolu Ankara gidiş istikameti Yüksek İhtisas Kavşağı ile Mimar Sinan Kavşağı arası, altyapı ızgara, baca imalatları, temizliği ve oto korkuluk bakımları yapılacağından bugün saat 23.59 ile yarın saat 06.00 arasında trafiğe katılacaktır. Sürücülerin trafik uyarı ve levhalarına uymaları konusunda dikkatli olmalı."