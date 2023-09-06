Ankara yolunda trafik düzenlemesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ankara yolunda yapılacak çalışmalar çerçevesinde vatandaşları uyardı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ankara yolunda yapılacak çalışmalar çerçevesinde vatandaşları uyardı.
Yapılan uyarıda şu cümlelere yer verildi;
"Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt yenileme çalışmaları tamamlanan Bursa - Ankara yolu Ankara gidiş istikameti Yüksek İhtisas Kavşağı ile Mimar Sinan Kavşağı arası, altyapı ızgara, baca imalatları, temizliği ve oto korkuluk bakımları yapılacağından bugün saat 23.59 ile yarın saat 06.00 arasında trafiğe katılacaktır. Sürücülerin trafik uyarı ve levhalarına uymaları konusunda dikkatli olmalı."