Ankarada 4.5 büyüklüğünde deprem oldu

Ankara’nın Kalecik ilçesinde 4.5 büyülüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 22.53'de meydana gelen depremin yerin 12,8 km derinliğinde olduğu belirtildi.

Ankarada 4.5 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD yaşan deprem sonrası "Geçmiş olsun Ankara. Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamalarında bulundu.

Ankara'daki deprem Kırıkkale'de de hissedildi

AFAD, merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Geniş bir alanda hissedilen ve 22.53'te yaşanan deprem Kırıkkale'yi de salladı. Deprem vatandaşları tedirgin ederken, korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde bulunan birçok insanı da sokağa döktü.

Kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. Deprem anında evinde olduğunu kaydeden vatandaşlar, korkuyla dışarı çıktıklarını kaydetti. Sallantıyı hissettiklerini belirten vatandaşlar, kendilerini hemen sokağa attıklarını ifade etti.

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