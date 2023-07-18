Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: 'Nantes'dan Diack için resmi teklif geldi'

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Lamine Diack’ın transferiyle ilgili soruya “Nantes’dan Diack için resmi teklif geldi” dedi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Fikstür çekimi sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyerek, “Evet biz ilk maçımızı burada Kasımpaşa’yla oynayacağız. İyi bir yıl olsun istiyoruz. Çekişmeli bir yıl olacağı kesin. Önümüzdeki sezon Avrupa’da 5 takımla oynayacağımız için bu ligin çekişmeli geçeceği ve yukarılarda ciddi bir rekabetin olacağı kesindir. Ben herkese başarılar diliyorum. Kazasız, belasız bir şekilde sezonu tamamlarız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Nantes’den Diack için resmi teklif geldi”

Lamine Diack transferiyle alakalı açıklamalarda bulunan Faruk Koca, “Evet Nantes’dan resmi bir teklif geldi. Görüşmeler devam ediyor. Bazı detaylarla ilgili bazı görüşmeler yapıyoruz. Futbolcumuz iyi bir futbolcu, gelecek vaat eden bir futbolcu. Ama bir gerçek var ki Avrupa pazarı bizim pazarımızdan çok daha güçlü. Bizim bu satıştaki en önemli tesellimiz gerçekleşirse bir sonraki transferinden öenmli bir pay alacağımız olmasıdır. Gerçekleşirse futbolcunun da önemli bir başarı elde edeceğini düşünüyorum. En azından kulübümüz adına pozitif katkı sağlayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.