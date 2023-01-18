Ankaragücü, Beşiktaş maçında beklenmedik misafir

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen Ankaragücü ile Beşiktaş maçında sahaya 76. dakikada kedi girdi. Renkli görüntülerin çıktığı olayda saha görevlilerin müdahalesi ise kedi saha dışarısına çıkartıldı.

Ankaragücü, Beşiktaş maçında beklenmedik misafir
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EditörEditör
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Ziraat Türkiye Kupası’nda karşı karşıya gelen Ankaragücü ile Beşiktaş maçında sahaya 76. dakikada kedi girdi. Renkli görüntülerin çıktığı olayda saha görevlilerin müdahalesi ise kedi saha dışarısına çıkartıldı.

Ziraat Türkiye Kupası’nın son 16 turunda karşı karşıya gelen Ankaragücü ile Beşiktaş maçının 76. dakikasında sahaya turuncu renkli kedi girdi. Beşiktaş’ın atağı esnasında sahaya giren kediyi saha görevlileri dışarıya çıkardı.