Ankaragücü, Kastamonuspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

TFF 2. Lig takımı MKE Ankaragücü, 11. haftada mücadele edeceği Kastamonuspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig’de mücadele eden Başkent ekibi, 11. hafta deplasmanda karşılaşacağı Kastamonuspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde Ankaragücü Teknik Direktörü Recep Karatepe, açıklamalarda bulundu.

"Bu işin en büyük aktörleri oyuncular"

Ankaragücü Teknik Direktörü Recep Karatepe, yeni seçilen yönetimle birlikte üst sıralara tırmanmayı hedeflediklerini belirterek, "Burada bir mücadele var. Biz içeride mücadele veriyoruz. Dışarıda yönetim mücadele veriyor. Yönetimde bir kan değişikliği oldu. Zaten birbirini destekleyen şekilde kan değişikliği oldu. Bununla ilgili eski başkan zaten açıklamaları yaptı. Yeni başkanımız zaten kulüpte daha önce yöneticilik yapmış ve sporun içinden gelen bir başkan. Burada önemli olan bazı maddi sorunların da ortadan kaldırılması konusunda bir mücadele verilmesi. Dolayısıyla benim için değişen bir şey yok. Ben burada geldiğimden bu yana Ercüment Başkan ve Hikmet Başkan da dahil olmak üzere burada bir düzen kuruldu. Zaten o düzen çok güzel bir şekilde ilerliyor. Samimi bir ortam var. Herkes yapması gerekenleri çok iyi şekilde yapıyor. Yeni gelen yönetim de bu konuda çok istekli duruş sergileyecek. Biz o düzeni bozmadığımız sürece maddi konuların dışarıda çözülmesiyle birlikte, biz zaten içeride bazı şeyleri değiştirebiliyoruz. Bu işin en büyük aktörleri oyuncular. Takımı çok fazla sahiplendiler. Tecrübeli oyuncular, genç oyuncuları sahiplendiler. Şu an için iyi gidiyoruz" dedi.