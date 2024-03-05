Ankaralı iş adamlarından Filistin'e bebek maması yardımı

Türk Kızılay Derneği Ankara Şubesi ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Ankara Şubesi arasında yapılan iş birliği protokolü ile "Filistin’e Bebek Maması Yardım Kampanyası" başlatıldı.

Filistin’e Bebek Maması Yardım Kampanyası ile ilgili bilgi veren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Ankara Şube Başkanı Fehmi Yılmaz, "7 Ekim 2023 tarihinden bugüne, yalnızca İslâm coğrafyasının değil bütün insanlığın onurunu korumak için mücadele veren Filistin’de Siyonist İsrail rejiminin katliamları devam etmektedir. Söz konusu zulüm Filistinli bebeklerin açlıkla imtihanlarını gözler önüne sermiş ve vicdanımızı rahatsız etmektedir" dedi.

Filistinli annelerin savaş, açlık gibi her türlü mağduriyetlerinin yanında bebeklerinin durumunun içlerini daha fazla yaktığını vurgulayan Yılmaz, "İslam coğrafyasının yarınları olan evlatlarımızı aç bırakarak soykırım düşü ile yatıp kalkan Siyonist rejimin hayalleri bir kez daha suya düşecektir" değerlendirmesini yaptı.

"Bu kapsamda milletimizin yapacağı yardımlar sayesinde Filistinli bebeklerin en birinci ihtiyacı olan beslenme sıkıntısını daha aza indirmeyi amaçlamaktayız" diyen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bağış yapmak isteyenler Türk Kızılay Derneği Ankara Şubesi üzerinden bağışlarını yapabilirler."