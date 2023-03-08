Ankaralı madenciler 9 günde 64 kişiyi yaralı olarak kurtardı

Asrın Felaketi olarak belirlenen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ilk günü Ankara’dan Gaziantep’e giden ve arama-kurtarma çalışmalarına katılan Nallıhan Kömür İşletmeleri madencileri 9 günde 64 kişiyi enkazdan yaralı olarak çıkardılar.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde gerçekleşen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası Kömür İşletmeleri A.Ş. madencileri ekip olarak deprem bölgesine giderek arama- kurtarma çalışmalarına katıldı. Deprem sonrası telefonlarına gelen mesajla Esenboğa havalimanına giden daha sonra ise uçak ile Gaziantep iline giden 765 ekip AFAD koordinesinde arama-kurtarma çalışmalarına 9 gün boyunca destek verdiler. Ekipler 9 boyunca 64 kişiyi yaralı olarak enkaz altından çıkardı. O anları İHA muhabirine anlatan Tahkimat ustası Fettulah Tekin, “Deprem günü telefonlarımıza mesaj geldi. Uçak ile Gaziantep’e gittik. Daha sonra AFAD ile koordine olup bizi İslahiye’ye gönderdiler. İlk gün akşam saatlerinde 20.00’de İslahiye’de çalışmalara başladık. Kimse yoktu. Gider gitmez diye ‘Esma’ diye bir kızımızı kurtardık. Deprem enkazından çıkarmak için sabaha kadar uğraştık. Önce annesini daha sonra ise kendisini kurtardık. Daha sonra bizi Gaziantep merkeze yönlendirdiler. Orada yaptığımız çalışmalarda ise Fatma ve Merve kızımızı yaklaşık 24 saatlik bir çalışma sonucunda çıkardık. Çok kötü bir duygu. Allah kimseye bir daha böyle bir deprem yaşatmasın. Çok zor günler geçirdik. Oradaki canlarımıza bir umut olabildiysek ne mutlu bize. Biz burada kömür çıkartıyorsak orada da bir ömür verdiğimize inanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisi yaptığımıza inanıyoruz. Biz binalarda göçüklerde çalıştığımız sistem çalıştık. Bloklar vinçle filan kaldırmadık. Biz sesi duyduğumuz anda binanın yanından üstünden yeter ki bir boşluk olsun tahkimat yaparaktan girerek çıkardık” diye konuştu.

Tahkimat Usta Yardımcısı Şahin Kara o anları şöyle anlattı:

“Deprem günü telefonlarımıza mesaj geldi. Uçak ile Gaziantep’e gittik. Daha sonra AFAD ile koordine olup bizi İslahiye’ye gönderdiler. 8 katlı bir apartmandaydı Adem amcamızın üzerine duvar çökmüştü. İş makinesine müdahale ettirmeden biz onu kendi tahkimatımızla 2’ inci günde kurtardık. Kurtardığımız Adem amcayla yakınlarıyla beraber konuşuyoruz durumunun iyi olduğunu öğrendik. Adem amcanın olduğu apartmanda Suriye uyruklu karı koca çıkardık. Onlardan da bilgi alıyoruz. 2 gün boyunca uyumadık ama biz canlı çıkardığımız zaman tüm yorgunluğumuzu üstümüzden atıyorduk. Bize motivasyon oluyordu. Bir canlıya ulaşmak için elimizden geleni yaptık. “