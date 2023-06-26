Ankaralılar'dan huzurevi ziyareti

Başkentliler, Kurban Bayramı’nın yaklaşması sebebiyle moral ve motivasyon için huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Ankaralılar Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman, Kadın Kolları Başkanı Gülay Kankalp ve Kadın Kolları üyeleriyle birlikte Yörtürk Huzurevi Kurucu Müdürünü ve huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Motivasyon ve morallerini yüksek tutabilmek için huzurevi sakinleri ile bir araya geldiklerini söyleyen Gülay Kankalp, “Büyüklerimizi önemsiyoruz. Hepsi çok kıymetli, başımızın tacı. Bayramlar dayanışmanın, birlik ve beraberliğin göstergesi. Böyle zamanlarda daha çok bir araya gelmemiz lazım” diye belirtti.

“Hem yaşlılarımıza saygımızı hem de sevgimizi göstermek için buradayız”

Kurban Bayramı öncesi huzurevi sakinlerini ziyaret eden Yaman, “Hem yaşlılarımıza saygımızı hem de sevgimizi göstermek için buradayız. Burada bulunan büyüklerimizi mutlu etmek, onların yüzlerini güldürmek, onlarla hemhal olmak bizim için gerçekten büyük bir ayrıcalık. Onlara hayırlı, sağlıklı ömürler temenni ediyorum. Kurban Bayramlarını şimdiden tebrik ediyor; ellerinden öpüyorum” dedi.