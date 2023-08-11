Ankaralılar Derneğinde çocuk şenliği düzenlendi

Ankaralılar Derneği (AHİD), çocukların doyasıya eğlenmesi ve güzel vakit geçirmesi için çocuk şenliği düzenledi. Şenlikte kukla gösterileri ve karagöz oyunları da oynandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Ankaralılar Derneği Genel Merkezi’nde yapılan ve Şafak Poyrazoğlu, Tijyen bıyıklı, Oğuz Öğütçü’nün sanatçılığını yaptığı açılışa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, MHP Ankara İl yöneticileri ve Gönül Dağı dizisi Faruk Karagül katıldı. İki gün süren ve Ankara’nın her köşesinden gelen çocukları ağırlayan etkinlikte çocuklar Hacivat Karagöz, kukla ve balon şov ile keyifli anlar yaşadı.

Açılış konuşmasını yapan AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, “Dernek olarak önceliğimiz her zaman çocuklarımız. Aramızda özel gereksinimli çocuklarımız ve depremzede çocuklarımız var. Bugün sizin gününüz, doyasıya eğlenin” dedi.

Bu güzel etkinliği düzenleyen Ankaralılar Derneğine teşekkür ettiğini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Bizim de Keçiören Belediyesi olarak Aile Bakanlığımız ile birlikte otizmli çocuklarımıza ve engelli bireylerimize ayrı ayrı yaptığımız hizmetlerimiz var. Biz de belediye olarak her zaman sizlerin yanındayız” diye konuştu.

Çocukların heyecanına ortak olmaktan dolayı heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getiren AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, “Bugün burada çocuklarımızın masum, saf enerjisini, heyecanını paylaşıyor olmak bizim için övünç verici bir durum. Etkinliği düzenleyen Ankaralılar Derneğine teşekkür ediyorum. Sanatçılarımızı da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.