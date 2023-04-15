Ankaralılar geleneksel iftarda buluştu

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği’nin (AHİD) geleneksel iftar programında Ankaralılar hep birlikte oruç açtı.

AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman’ın misafirleri kapıda karşıladığı İller Bankası Sosyal Tesisleri’ndeki iftara dernek genel merkez yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları, şube başkanları ve şube yöneticileri katıldı. Bu sene Ramazan’ı buruk karşıladıklarını belirten Yaman, “Gönlümüz deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte. Acımız ve yasımız çok büyük. Asrın felaketini yaşadık, 11 ilimizi etkileyen depremlerde on binlerce canımızı kaybettik. Geride büyük bir enkaz kaldı, ülke olarak kenetlendik. Canımızla, malımızla kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz” dedi.

"Ramazan ayı bereket ayı" diyen Yaman, “Afet bölgelerinden Ankara’ya gelen kardeşlerimize kapılarımızı açtık. İhtiyaçları doğrultusunda ilk günden bugüne hareket ettik. Ramazan ayı paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en yoğun hissedildiği aydır. Geleneksel iftar programımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Allah ibadetlerimizi kabul etsin” diye konuştu.