Ankaralılar ilk sahura ilahiler eşliğinde uyandı

Ramazan ayının geleneklerinden sahur davulcuları, Ankara'da iş başı yaptı. Başkentliler ilk sahura ilahiler eşliğinde uyandı.

Ankaralılar ilk sahura ilahiler eşliğinde uyandı
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Ramazan ayının geleneklerinden sahur davulcuları, Ankara’da iş başı yaptı. Başkentliler ilk sahura ilahiler eşliğinde uyandı.

Ramazan ayının simgelerinden sahur davulcuları, Ankara’da iş başı yaptı. Sokak sokak gezen davulcular vatandaşları ilk sahura uyandırdı. Tasavvuf musikisi solisti Eren Coşan, seslendirdiği ilahiler ile Ankaralıları, Ramazan ayının ilk sahuruna kaldırdı.

Ramazan boyunca davulculara ilahiler ile eşlik ederek insanları sahura kaldırdığını dile getiren Coşan, “Birkaç yıldır bunu yapıyorum. Çok güzel tepkiler var. İnsanlar çok beğeniyorlar. Ramazan boyunca mahallerdeki davulculara eşlik ediyorum. Ben aynı zamanda müzisyenim. Tasavvuf musikisi solistiyim. Neyzenlik yapıyorum” dedi.