Ankaralılar Mevlid Kandili'nde camilere akın etti
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Ankaralı vatandaşlar camilere akın etti.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Ankaralı vatandaşlar camilere akın etti.
Ankara’da Mevlid Kandili coşkusu yaşandı. Binlerce kişi aileleriyle birlikte Mevlit Kandili nedeni ile başta Kocatepe Camii olmak üzere şehrin camilerine akın etti. Kocatepe Camii’nde kandil nedeniyle düzenlenen programda dualar edildi ve ilahiler okundu. Yatsı namazından önce düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi göstererek camiyi doldurdu. Genç yaşlı demeden camiyi dolduran vatandaşlar tarafından kandil ihya edildi.