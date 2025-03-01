Anketimiz Sonuçlandı: Silivri'nin En Büyük Sorunu Sağlık Hizmetleri!

Silivri Haber Ajansı olarak, ilçemizin en büyük sorunlarını belirlemek amacıyla takipçilerimizle gerçekleştirdiğimiz anketin sonuçlarını paylaşıyoruz. 44.651 kişinin katıldığı ve 370 yorumun analiz edildiği ankette, Silivrililerin en çok şikayet ettiği konuların başında sağlık hizmetlerindeki yetersizlik geldi.

Sağlık Hizmetleri Yetersiz, Halk Araştırma Hastanesi İstiyor!

Yorumlarda en fazla dile getirilen sorun, Silivri’de kapsamlı bir hastanenin bulunmaması ve mevcut sağlık hizmetlerinin ihtiyacı karşılamaması oldu. Takipçilerimiz, ilçeye Eğitim ve Araştırma Hastanesi veya Şehir Hastanesi yapılmasını talep etti. Mevcut devlet hastanesinde doktor ve ekipman eksikliği, randevu almakta yaşanan zorluklar ve uzun bekleme süreleri en büyük şikayetler arasında yer aldı. Vatandaşlar, ciddi sağlık problemleri için İstanbul’un diğer ilçelerine gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Ulaşım ve Trafik Sorunları İkinci Sırada!

Sağlık hizmetlerinden sonra en büyük şikayet konusu ulaşım ve trafik oldu. Takipçilerimiz, ilçeye metro veya metrobüs hattının bağlanmasını isterken, şehir içi toplu taşıma yetersizliği, trafik ışıklarının düzensizliği ve yaya geçitlerinin eksikliği gibi konular sıkça vurgulandı. E-5 üzerindeki yoğunluk ve köprü trafiği de önemli sorunlar arasında yer aldı.

Otopark Eksikliği Büyük Problem!

İlçede park yeri bulmanın büyük bir sorun haline geldiğini belirten Silivrililer, özellikle çarşı içinde otopark alanlarının yetersizliğinden yakındı. Katlı otopark projelerinin hayata geçirilmesi gerektiği konusunda çok sayıda yorum geldi.

Çevre Temizliği ve Yeşil Alan Eksikliği Şikayet Konusu Oldu!

Takipçilerimizden gelen yorumlarda, çevre temizliği eksikliği ve yeşil alanların yetersizliği de dile getirildi. Sahillerin düzensizliği, deniz kirliliği, çöp konteynerlerinin eksikliği ve geri dönüşüm sistemlerinin yetersizliği gibi konular Silivrilileri rahatsız eden diğer sorunlar arasında yer aldı. Daha fazla park, bahçe ve spor alanı isteyen vatandaşlar, ilçenin yeşil alan bakımından geliştirilmesi gerektiğini belirtti.