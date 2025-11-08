Anlamlı buluşmada lokma dağıttılar

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde organ bağışı farkındalığını artırmak amacıyla lokma dağıtıldı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mine Gürsaç Çelik ile oyuncular Wilma Elles ve Emre Özmen organlarını bağışlayanların ruhu için hayır lokması dağıttı. Etkinlikte, "Vefat eden insanlar unutulmaz, onların bağışı başkalarına hayat olur" mesajı öne çıkarıldı. Özmen, "Sessiz kahramanlar adına vesile oluyoruz. Herkesin buraya gelip bilinçlenmesi lazım" dedi. Elles, "Bir kişinin organ bağışıyla 7-8 kişi kurtarılabilir. 34 bin kişi organ bağışı bekliyor. Hepimiz bir gün organ bekliyor olabiliriz. Çok güzel deneyim ve güzel bir kültür. Her zaman hayatını kaybedenleri de düşünmeliyiz. Hayattan sonra hayat vermek istiyorsanız organlarımızı bağışlamak güzel bir şey" dedi.