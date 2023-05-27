Anne, abla ve komşusunu öldüren gencin psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı

Silivri’de tartıştığı annesi, ablasını ve komşusunu bıçaklayarak öldüren gencin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Olay, Alibey Mahallesi Adak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Mehmet A., tartıştığı annesi Nazlı A. ve ablası Esra A.’yı bıçakladı. Mehmet A., tartışmayı ayırmak için gelen komşusu Semiha B.’yi de yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri abla ve komşuyu hastaneye kaldırırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Nazlı A. olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki komşu Semiha B. ve Esra A. da hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Mehmet A. ise, iki sokak ötede polis tarafından havaya ateş açılarak durduruldu. Üzerinde 3 bıçakla yakalanan katil zanlısı gencin psikolojik sorunlarının olduğu ve asosyal bir kişiliğe sahip olduğu öğrenildi.

İkamet ettiği evde hayatını kaybeden anne Nazlı A.’nın cenazesi, olay yerine gelen nöbetçi savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.